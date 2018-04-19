По договоренности Михаила Ведерникова с РЖД между Псковом и Дно будут курсировать дополнительные поезда

16:42, 19 апреля 2018, ПАИ

С 1 мая по маршрутам Псков — Дно и Дно — Псков будут курсировать дополнительные пригородные поезда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Новые пассажирские составы назначены в целях улучшения качества обслуживания пассажиров по договоренности врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Северо-Западной пригородной пассажирской компании, дочерней компании ОАО «РЖД».

По вторникам и средам будет ходить вечерний поезд Дно — Псков. Отправление из Дно — в 17:13, прибытие в Псков — в 20:03.

Утром по средам и четвергам будет курсировать поезд Псков — Дно. Отправление из Пскова — в 8:15, прибытие в Дно — в 11:07.

Расписание будет действовать с 1 мая по 30 октября для удобства передвижения жителей Псковской области в дачный период.