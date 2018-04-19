Туристический потенциал Псковской области представлен в Калининграде
В четверг, 19 апреля, в Калининграде состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлии Белобородовой с министром по культуре и туризму Калининградской области Андреем Ермаком. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, встреча прошла в рамках официального визита делегации Псковского региона в Калининградской область во главе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым.
Представители регионов вместе с туроператорами Калининградской области обсудили перспективы сотрудничества по реализации межрегиональных туристических проектов: проекта детского
Кроме того, стороны договорились о проведении мероприятий на
В продолжение визита в областной научной библиотеке Калининградской области состоялась презентация туристического потенциала Псковской области для калининградского турбизнеса. Участники мероприятия обсудили вопросы взаимодействия и транспортной логистики.
«В настоящее время индивидуальным туристам из Калининградской области очень удобно доехать до основных туристских дестинаций Псковской области поездом Калининград —