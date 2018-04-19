Туристический потенциал Псковской области представлен в Калининграде

16:54, 19 апреля 2018, ПАИ

В четверг, 19 апреля, в Калининграде состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлии Белобородовой с министром по культуре и туризму Калининградской области Андреем Ермаком. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, встреча прошла в рамках официального визита делегации Псковского региона в Калининградской область во главе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым.

Представители регионов вместе с туроператорами Калининградской области обсудили перспективы сотрудничества по реализации межрегиональных туристических проектов: проекта детского экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки» и историко-культурного проекта «Серебряное ожерелье России». Также было принято решение в рамках подготовки к празднованию 800-летия великого святого благоверного князя Александра Невского разработать совместный туристский маршрут «Александр Невский. Воинская слава».

Кроме того, стороны договорились о проведении мероприятий на 24-й международной туристской выставке «Отдых Leisure 2018», которая пройдет с 11 по 13 сентября в Москве. Там планируется организовать встречу представителей бизнеса в формате В2В, а также подписать соглашение о взаимодействии между информационными туристскими центрами Псковской и Калининградской областей. Цель мероприятий — продвижение туристского потенциала регионов и усиление межрегиональной кооперации туристского бизнеса.

В продолжение визита в областной научной библиотеке Калининградской области состоялась презентация туристического потенциала Псковской области для калининградского турбизнеса. Участники мероприятия обсудили вопросы взаимодействия и транспортной логистики.