Юрий Инстранкин поздравил правовой отдел УМВД с профессиональным праздником

18:08, 19 апреля 2018, ПАИ

Начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин поздравил правовой отдел ведомства с профессиональным праздником. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, сегодня исполняется 236 лет со дня образования правовых подразделений в системе МВД России.

Отмечается, что правовой отдел УМВД России по Псковской области является самостоятельным структурным подразделением Управления и осуществляет информационно-правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел региона.

На встрече с сотрудниками правового отдела генерал-майор полиции Юрий Инстранкин поздравил виновников торжества и высказал слова признательности за их службу.

Наиболее отличившимся юристам начальник УМВД вручил денежные премии, почетные грамоты и благодарственные письма.