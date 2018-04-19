Юрий Инстранкин поздравил правовой отдел УМВД с профессиональным праздником
Начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин поздравил правовой отдел ведомства с профессиональным праздником. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, сегодня исполняется 236 лет со дня образования правовых подразделений в системе МВД России.
Отмечается, что правовой отдел УМВД России по Псковской области является самостоятельным структурным подразделением Управления и осуществляет информационно-правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел региона.
На встрече с сотрудниками правового отдела генерал-майор полиции Юрий Инстранкин поздравил виновников торжества и высказал слова признательности за их службу.
Наиболее отличившимся юристам начальник УМВД вручил денежные премии, почетные грамоты и благодарственные письма.