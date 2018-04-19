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Экономика

Псковские инспекторы рыбоохраны проводят разъяснительную работу с промысловиками

18 апреля в рамках межведомственного взаимодействия сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству совместно с представителями Государственного комитета региона по природопользованию и охране окружающей среды провели оперативное совещание.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, в рамках совещания состоялась разъяснительная работа с промысловиками, осуществляющими промышленное рыболовство на малых водоемах Псковской области, по перезаключению договоров о закреплении долей квот для промышленного рыболовства, срок действия которых истекает до 31 декабря.

Особое внимание на совещании было уделено информированию рыбодобытчиков о сроках проведения кампании (до 10 мая) в целях своевременного и правильного переоформления ими договоров.

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