Житель Новосокольников предстанет перед судом за кражу денег из квартиры в Великих Луках

17:25, 19 апреля 2018, ПАИ

Житель Новосокольников предстанет перед судом за кражу денег из квартиры в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в январе из квартиры дома по улице Розы Люксембург в Великих Луках были похищены 50 тысяч рублей. С заявлением о пропаже денег в дежурную часть полиции обратился 56-летний хозяин квартиры.

В ходе расследования сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался 22-летний уроженец города Новосокольники, который снимал комнату в этой квартире. В день кражи молодого человека уволили с работы. В состоянии алкогольного опьянения он вернулся к себе в комнату, и, воспользовавшись отсутствием хозяина квартиры, похитил у него из шкафа деньги, после чего отправился в Новосокольники. Там его задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки.

Выяснилось, что на похищенные денежные средства молодой человек приобрел себе мобильный телефон, а остальные потратил на другие личные нужды. Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд для разбирательства по существу.