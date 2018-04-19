В ближайшее время будет объявлен конкурс на должность главы псковского Фонда капремонта

18:13, 19 апреля 2018, ПАИ

В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности директора регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, поскольку срок трудового договора с Сергеем Макарченко, который был заключён на 3 года, истёк. Об этом шла речь на очередном заседании правления регионального оператора под руководством председателя Государственного комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Агапова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В совещании приняли участие члены правления: руководитель Контрольного управления администрации области Татьяна Смирнова, первый заместитель начальника Государственного финансового управления Псковской области Людмила Павлова, исполняющий обязанности генерального директора Фонда Сергей Макарченко, представители Госкомитета по делам строительства и ЖКХ и сотрудники Фонда.

Члены правления рассмотрели и утвердили отчет работы Регоператора за прошлый год и годовой бухгалтерский баланс, которые будут опубликованы на сайте организации. По данным Фонда, в Псковской области в 2017 году завершен и принят капитальный ремонт 301 многоквартирного дома на общую сумму более 540 млн рублей. На объектах было выполнено 611 различных работ: отремонтированы фасады, крыши, системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, фундаменты, заменены лифты. Собираемость взносов на капитальный ремонт в прошлом году составила 75%. В настоящий момент, как отметили на заседании, этот показатель вырос до 76%.

Заслушав информацию, члены правления приняли решение проконтролировать прошлогоднюю работу Фонда с помощью очередного аудита, который ежегодно проводится в организации в соответствии с ее уставом.