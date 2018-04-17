Уличная преступность снизилась в Пскове

18:10, 19 апреля 2018, ПАИ

В Пскове снизилась уличная преступность, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Итоги работы городской полиции в первом квартале текущего года подведены на совещании 19 апреля.

В совещании приняли участие начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин, заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, глава администрации муниципалитета Александр Братчиков, руководители правоохранительных органов областного центра и структурных подразделений полиции, председатель Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Виктор Саханенок.

В начале заседания стражам порядка, которым присвоены первые специальные звания, начальник УМВД Сергей Сурин по традиции вручил погоны. Были поощрены сотрудники, добившиеся высоких результатов в службе.

В докладе руководства УМВД проанализированы итоги оперативно-служебной деятельности личного состава в первом квартале года. Отмечалось, в частности, что при поддержке народных дружин обеспечена безопасность горожан при проведении более 100 массовых мероприятий. При этом нарушений общественного порядка не допущено.

Благодаря комплексным мерам профилактического характера снизилось общее количество зарегистрированных преступлений. Уменьшилось число краж, в том числе из квартир. Не допущено роста разбойных нападений и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Возросла раскрываемость преступлений. По таким видам преступлений как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения, угроза убийством, умышленные поджоги, она составила 100%.

Проводились целенаправленные мероприятия по выявлению правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Наблюдается тенденция по существенному снижению количества ДТП с пострадавшими, а также с участием водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Сергей Гаврилов поблагодарил коллектив УМВД за добросовестную службу и подчеркнул, что взаимодействие представителей муниципалитета и полиции поддерживалось на должном уровне. Александр Братчиков выразил уверенность в том, что стражи порядка и в дальнейшем будут успешно обеспечивать безопасность и защиту законных интересов граждан.

Выступившие руководители городских правоохранительных органов также отметили положительные результаты в работе псковских полицейских и высказали свои предложения по дальнейшему ее совершенствованию.