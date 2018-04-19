Первые итоги работы над проектом Baltic Sea Food подведены в Псковской области

18:18, 19 апреля 2018, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике совместно с Псковским агротехническим колледжем представил первые итоги реализации международного проекта Baltic Sea Food на этногастрономическом форуме «Вкус без границ». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, презентация состоялась 19 апреля в рамках круглого стола на тему «Возможности международного сотрудничества в сфере развития гастрономических маршрутов/ брендов/ объектов. Реализация проекта Baltic Sea Food». В обсуждении проекта приняли участие представители органов власти, индустрии гостеприимства, фермерских хозяйств и ремесленников, всего около 100 человек.

Baltic Sea Food реализуется в Псковской области с октября прошлого года в рамках программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря». В нем также принимают участие 15 партнеров из 10 стран (Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Польши, Германии, Дании, Норвегии и Финляндии). Цель проекта — создание жизнеспособной бизнес-модели для более эффективного и рентабельного продвижения местных продуктов питания в кафе, рестораны, отели и объекты сельского туризма. Срок реализации — до 2020 года.

В настоящее время на территории региона уже проведены первые исследования электронных ресурсов и дистрибьюторских решений, которые используют объединения производителей, а также опросы псковских фермеров. Их результаты станут основой для разработки модели.

В ближайший год участники проекта планируют создать типовую бизнес-модель и типовую электронную платформу для адаптации в странах-участницах проекта, а также обучить местных производителей грамотной монетизации и продвижению производимой продукции в региональные предприятия индустрии гостеприимства, рестораны и объекты посещения.