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Общество

«Рекорд Победы» смогут установить псковичи 9 мая

9 мая общественное молодежное движение  «Здоровое поколение» и «Street Workout Псков», приглашают установить «Рекорд Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

«Мы, дети, внуки и правнуки Героев Великой Отечественной войны, отдадим дань памяти павшим Защитникам Родины и вновь установим «Рекорд Победы» в Пскове, выполнив 26 тыс. 663 отжимания - 1 раз за каждый день, прожитый под мирным небом!», – призвали организаторы.

Международная патриотическая акция «Рекорд Победы» состоится 9 мая (регистрация участников с 12:00, старт в 13:00) на псковском стадионе «Машиностроитель».

Отмечается, что в программе спортивная разминка для участников акции, совместное установление «Рекорда Победы», конкурсы, хорошая музыка и настроение. В качестве подарка участники акции смогут получить перчатки.

Более подробная информация в социальной сети «ВКонтакте».

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