Великолукскому преподавателю карате предъявлено обвинение за небезопасную тренировку

17:49, 19 апреля 2018, ПАИ

Следственный отдел по городу Великие Луки Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области предъявил обвинение местному тренеру восточных единоборств. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, он обвиняется в свершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, 23 октября 2017 года тренер по карате в спортивном зале общеобразовательного учреждения на проспекте Гагарина в Великих Луках поручил группе малолетних спортсменов выполнить травмоопасное упражнение с использованием спортивного инвентаря – деревянной гимнастической палки, без спортивной экипировки индивидуального пользования в виде защитного шлема и капы. В результате, 10-летняя девочка получила травму лица.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования.