Великолукскому преподавателю карате предъявлено обвинение за небезопасную тренировку
Следственный отдел по городу Великие Луки Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области предъявил обвинение местному тренеру восточных единоборств. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, он обвиняется в свершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По версии следствия, 23 октября 2017 года тренер по карате в спортивном зале общеобразовательного учреждения на проспекте Гагарина в Великих Луках поручил группе малолетних спортсменов выполнить травмоопасное упражнение с использованием спортивного инвентаря – деревянной гимнастической палки, без спортивной экипировки индивидуального пользования в виде защитного шлема и капы. В результате, 10-летняя девочка получила травму лица.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования.