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Общество

Сотруднику псковского УФСИН, спасшему более 60 жизней, присвоили звание «Почётный донор»

В здании станции переливания крови Псковской области состоялось торжественное вручение удостоверения и нагрудного знака «Почетный донор России» временно исполняющему обязанности начальника отделения по организации трудовой занятости осужденных УФСИН России по Псковской области Вадиму Вилавскому. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«В настоящее время Вадим сдал кровь около 59 раз и спас более 60 человеческих жизней», - рассказала заведующая отдела комплектования донорских кадров станции переливания крови Псковской области Нина Павкова.

Впервые Вадим сдал кровь в 2014 году. В тот год один из сотрудников исправительного учреждения не по своей вине попал в дорожно-транспортное происшествие, и ему понадобилось экстренное переливание крови. Многие коллеги, знакомые пострадавшего сотрудника пришли на помощь и сдали для него кровь, в их числе был и Вадим Вилавский.

«Я сдаю кровь не ради звания и не ради значка, - пояснил Вадим Вилавский. - Мне достаточно осознавать, что моя кровь может спасти кому-то жизнь».

Добавим, нагрудным знаком «Почётный донор России» награждаются граждане, которые бесплатно сдали кровь 40 раз и более или плазму крови 60 и более раз.

Помимо этого, заслуженные доноры имеют льготы: ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года, первоочередное приобретение по месту работы или учёбы путёвок для санаторно-курортного лечения, право на внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения и ежегодную денежную выплату.

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