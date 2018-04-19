Более 50 псковичей получили помощь от Красного Креста в 2017 году

19:48, 19 апреля 2018, ПАИ

В Псковском Красном Кресте состоялось очередное заседание президиума Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, на котором обсудили итоги деятельности за 2017 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Как отметили выступающие, прошедший год для Псковского Красного Креста был не простым, но команда персонала и добровольных помощников регионального отделения РКК сумела добиться значительных успехов и получить поддержку новых проектов. За 2017 год проделана масштабная работа по всем направлениям деятельности. На реализацию социально – значимых программ и проектов было привлечено 18829,3 тысяч рублей, в том числе получено товарно-материальных ценностей на сумму 5988,2 тысяч рублей. Помощь от Псковского Красного Креста получили более 50,0 тысяч псковичей.

Особое внимание члены президиума уделили обсуждению итогов реализации мероприятий проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в г. Пскове», направленного на улучшение качества жизни пожилых людей, прежде всего жертв национал – социализма. Участники заседания отметили возросшую активность пожилых людей в деятельности Гостиной Красного Креста, организованной в рамках проекта. Для людей старшего поколения, стремящихся жить насыщенной общественной жизнью, в Гостиной работают четыре клуба по интересам: «Хозяюшка», «Здоровье», «Традиции поколений» и «Краеведение» участие в которых позволяет реализовать людям преклонного возраста жизненный опыт, таланты и восполнить дефицит общения.

Совместными усилиями благотворителей, сотрудников и волонтеров в 2017 году региональное отделение РКК старалось сохранить максимум достоинства и благополучия в жизни не только пожилых людей, но и детей из малоимущих и неблагополучных семей. В рамках программ «Социальная защита детей» и «Клуб завтраков» были приложены огромные усилия, чтобы каждый день подопечных Красного Креста был счастливым и наполненным. 385 детей в течение года ежедневно получали бесплатные горячие обеды и завтраки, всего за год было предоставлено 32,5 тыс. обедов и 28,1 тыс. завтраков.

Президиум отметил, что особым вкладом в программу помощи псковичам стало сотрудничество Псковского Красного Креста с благотворительным фондом «Фонд продовольствия «Русь». Благодаря этому сотрудничеству Псковский Красный Крест в 2017 году передал почти 40,0 тонн продовольствия для нуждающегося населения Псковской области.

Высокую оценку президиума заслужила работа регионального отделения РКК по проектам раннего выявления туберкулеза в регионе и роль мероприятий, проводимых Псковским Красным Крестом в предотвращении экспансии туберкулеза в Псковской области.

На заседании были рассмотрены итоги областного конкурса детского плаката «Я живу в стране Здоровья!», состоявшегося в рамках социального проекта «Здоровым быть стильно!», и утвердил результаты смотра – конкурса детских и юношеских работ.

Завершая заседание Президиума, Петр Василевский отметил, что в текущем году у регионального отделения РКК большие надежды и планы, нелегкая работа и перспективные программы. Среди них программы, направленные на охрану здоровья и улучшение качества жизни населения Псковской области. Особое место в работе займет решение проблем воспитания и развития детей и подростков, забота о пожилых людях и инвалидах. Достичь эффективных результатов в реализации намеченных планов по оказанию помощи нуждающимся жителям Псковской области возможно только с поддержкой всех неравнодушных псковичей.