Проблему отсутствия медвытрезвителя и физкультурного диспансера обсудили сегодня в Пскове

19:47, 19 апреля 2018, ПАИ

Проблему отсутствия в регионе физкультурного диспансера и медицинских вытрезвителей депутаты вновь выносят на обсуждение в формате парламентского часа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. С инициативой заслушать информацию администрации Псковской области о ситуации, складывающейся с открытием медвытрезвителя в городе Пскове, выступил вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов.

Дополнить доклад исполнительной власти сведениями о судьбе физкультурного диспансера предложили члены Совета Собрания в ходе обсуждения повестки предстоящей 20-й сессии.

Оба вопроса уже обсуждались в ходе одного парламентского часа – в июне 2015 года. Уже тогда председатель комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов назвал их «вопросами с бородой». А по отдельности ещё раньше. Например, в 2013 года доклад администрации прозвучал на мартовской сессиипо инициативе коммуниста Геннадия Бубнова. По итогу депутаты потребовали у исполнительной власти представить алгоритм решения в двухмесячный срок.

В 2015 году Игорь Потапов сообщил о намерениях открыть три специализированных медучреждения – в Пскове, Великих Луках и Острове. Для этих целей, по словам руководителя комитета, были подобраны необходимые помещения. Полномочия по содержанию планировалось передать на уровень муниципалитетов.

«Столько лет не можем прийти к результату, - прокомментировал своё предложение заслушать в очередной раз доклад администрации Анатолий Копосов. – Проблема известна всем. Пожалуй, мало кто не успел с ней столкнуться. Нетрезвые граждане попадают в общий приёмный покой больниц, дебоширят, мешают и врачам, и пациентам. И бросить на улице их нельзя – тоже нуждаются в помощи».

На ближайшей сессии коммунист надеется услышать конкретные сроки открытия медицинского учреждения: «Средства были заложены в бюджет, в сентябре 2017 года уже обещали всё запустить. И ничего нет. Я думаю, в порядке парламентского контроля Собрание должно получить информацию, почему деньги были израсходованы, а люди по-прежнему мучаются».

Вопрос о необходимости открытия физкультурного диспансера также не раз звучал в стенах Собрания. Депутаты, возглавляющие федерации – Алексей Севастьянов и Александр Гизбрехт (четвёртый, пятый созыв) – выступали от имени спортивного сообщества: «Без справки от врача мы не можем взять ребёнка ни в одну секцию, не можем отправить спортсмена ни на одно соревнование. Спортсмены лишены возможности проходить регулярные медицинские осмотры».

«В Российской Федерации только в двух субъектах нет врачебно-физкультурных диспансеров. Это Псковская область и Чечня», - ещё в 2013 году констатировал на заседании профильного комитета вице-спикер Виктор Антонов – физкультурный диспансер был закрыт в 2005 году, и с тех пор вопрос медицинского обследования спортсменов в регионе не урегулирован.

В 2015 году решение для физкультурного диспансера было найдено – оно виделось в открытии универсально-спортивного комплекса «Олимп» в деревне Борисовичи, запланированного на конец года. Сдача объекта отложилась почти на год, а диспансер так и не появился. В конце 2017 года появилась информация о том, что на содержание, хозяйственную деятельность учреждения в 2018 году, а также на приобретение оборудования в бюджете предусмотрено значительное финансирование.

«Каждый раз мы слышим обещания: всё решим. Посмотрим, что скажут на этот раз», - резюмировал Анатолий Копосов.

Вопрос включён в повестку 20-й сессии под первым номером. Заседание назначено на 26 апреля.