Подставки под кружки и поделки из ваты научились делать воспитанники Пушкиногорской школы-интерната на мастер-классах с волонтерами

20:24, 19 апреля 2018, ПАИ

18 апреля состоялась поездка сотрудников Псковского областного отделения Российского детского фонда и волонтёров ПсковГУ к воспитанникам Пушкиногорской санаторной школы-интерната. В рамках поездки волонтёры провели для детей 5 мастер-классов по рукоделию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда.

Для поездки в школу-интернат волонтёры подготовили пять творческих мастер-классов. Вместе с воспитанниками школы-интерната студенты расписывали печенье красками и глазурью, делали барашков из ваты, шили игрушки из ниток, делали из фетра подставки под кружки.

Воспитанники школы-интерната подготовили красочное танцевальное выступление, с которого и началось знакомство волонтёров с ребятами.

Когда мастер-классы подошли к концу, все участники мероприятия собрались в актовом зале и продемонстрировали друг другу свои работы. Кто-то подарил свою работу другу, а кто-то поделился с друзьями вкусным и красивым печеньем, которое только что сделал сам.

Закончился день вручением благодарственных писем волонтёрам от администрации школы-интерната и экскурсией по школе от директора учреждения.