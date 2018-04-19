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Общество

О Ледовом побоище рассказали несовершеннолетним учащимся псковского СИЗО-1

У несовершеннолетних учащихся вечерней школы учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 в Пскове прошел классный час на тему: «Ледовое побоище – День воинской славы России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, беседа была посвящена князю Александру Невскому и годовщине Ледового побоища, когда русское войско одержало победу над немецкими рыцарями.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, подростки посмотрели видеоролики «История Александра Невского» и «Русский выбор: подвиги и заветы Александра Невского». После просмотра фильмов состоялся блиц-опрос о личности и тактике полководца в битве на Чудском озере.

Учитель напомнил учащимся о памятниках, улицах, учреждениях, которые есть в Пскове и названы в честь талантливого полководца и святого благоверного князя Александра Невского. В заключение мероприятия слушателями была создана композиция «18 апреля - день Воинской Славы», посвященная Ледовому побоищу.

«Победа на Чудском озере имела огромное историческое значение, которое и в наши дни, не утратило своей актуальности и исторической значимости. Эта победа остановила продвижение крестоносцев на восток, целью которых было покорение и колонизация русских земель. Поэтому необходимо знать историю и её героев, отстоявших интересы нашей Родины», - подвела итоги занятия Наталья Афанасьева.

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