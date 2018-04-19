7 звонков от граждан поступило на горячую линию Кадастровой палаты по Псковской области

21:13, 19 апреля 2018, ПАИ

18 апреля филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области провел горячую линию по вопросам постановки на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала, на вопросы граждан отвечала начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №2 филиала Ирина Ояотс. По итогам горячей линии в филиал поступило 7 звонков граждан.

Был задан вопрос о возможности постановки садового дома (жилого строения) на земельном участке с разрешенным использованием для личного подсобного хозяйства. Ирина Ояотс рассказала, что согласно классификатору видов разрешенного использования на земельном участке с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства возможно размещение жилого дома, размещение гаража или иных вспомогательных объектов, но не жилого строения (садового дома).

Псковичи также интересовались, как правильно составить договор аренды для постановки части здания на государственный кадастровый учет. Начальник отдела пояснила, что в предмете договора аренды необходимо отразить информацию о расположении передаваемой в аренду части здания в пределах этажа (этажей) для возможности дальнейшей идентификации ее местоположения в пределах здания.

В рамках взаимодействия с гражданами филиал ежемесячно проводит телефонные «горячие линии», на которых псковичи могут задать интересующие вопросы или записаться на личный прием к руководителю или компетентному сотруднику филиала. Тематика проведения «горячих линий» разнообразна, так например, можно проконсультироваться по вопросам предоставления сведений об объектах недвижимости, а также можно узнать информацию по кадастровой стоимости или как правильно поставить имущество на государственный кадастровый учет.

Следующая «горячая линия» состоится 15 мая 2018 года и будет посвящена вопросам определения кадастровой стоимости.

Кадастровая палата напоминает псковичам, что можно предлагать свои варианты тем для обсуждения в рамках «горячей линии». Свои идеи можно присылать на адрес электронной почты fgu600613@60.kadastr.ru.