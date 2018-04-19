Псковская делегация изучила калининградский опыт реализации проекта «Бережливая поликлиника»

21:19, 19 апреля 2018, ПАИ

В четверг, 19 апреля, в рамках официального визита делегации Псковской области во главе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым в Калининградскую область состоялась рабочая встреча председателя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игоря Потапова и министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, во встрече также приняли участие главные врачи детской и взрослой поликлиник города Пскова Эльвира Мелех и Галина Неваленная. Они обсудили реализацию в Калининградской области проектов в сфере здравоохранения и вопросы взаимодействия двух регионов по обмену опытом.

На примере городской детской поликлиники №6 и поликлинического отделения городской больницы №2 представители сферы здравоохранения Псковской области познакомились с опытом калининградских коллег в реализации проекта «Бережливая поликлиника».

Они пообщались с медицинским персоналом учреждений и изучили работу информационных систем, регистратуры, логистику пациентов. Принимающая сторона передала псковским специалистам для ознакомления информационные материалы по проекту «Бережливая поликлиника». В ходе общения также была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время для более детального изучения проекта в Калининград выедет группа медицинских работников среднего звена.

Напомним, Псковский регион вошел в проект Министерства здравоохранения РФ «Бережливая поликлиника» по инициативе врио Губернатора Михаила Ведерникова в 2018 году.

В рамках визита псковская делегация также побывала в калининградском Центре женского здоровья, цель которого — предотвратить развитие онкологических заболеваний у женщин. Кроме того, псковичи познакомились с работой городской станции скорой медицинской помощи, где уже в течение года работает централизованная диспетчерская служба.

Министерство здравоохранения Калининградской области также запустило проект, в рамках которого граждане могут обращаться к руководителям подведомственных учреждений со своими предложениями, замечаниями или жалобами с помощью современных мессенджеров. «Своеобразная „открытая линия“ помогает оперативно реагировать на обращения людей и эффективно решать вопросы качества и доступности медицинской помощи. Постараемся внедрить такой проект и в Псковской области», — сказал Игорь Потапов по итогам визита.

Он также добавил, что в целях обмена опытом Псковская область в скором времени примет делегацию сотрудников системы здравоохранения Калининградского региона.