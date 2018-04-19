«Президентские состязания» среди школьников состоялись в Печорах
В Печорах прошли межмуниципальные соревнования Областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, в соревнованиях приняли участие 6 команд, 66 человек.
Команду Псковского района представляли обучающиеся МБОУ «Моглинская СОШ»: Борисова Екатерина, Веселова Валерия, Ефимова Алёна, Шмыгалин Владислав, Мотишева Алина, Ипатов Геннадий, Козлов Адолька, Першин Максим.
Места распределились следующим образом:
1 место – Моглинская СОШ, Псковский район
2 место – СШ №1 МО «Островский район»
3 место – Яммская СОШ, Гдовский район
4 место – Печорская гимназия
5 место – Пыталовская СШ
6 место – Вернявинская СШ, Палкинский район.
Команды, занявшие 1-3 места, вышли в финальные соревнования, которые будут проводиться в Пушкинских Горах с 15 по 16 мая.