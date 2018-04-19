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Общество

Жителям Печор рассказали о правильном хранении газовых баллонов и газового оборудования

19 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в городском поселении Печоры провели очередной рейд по разъяснению требований пожарной безопасности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда обошли домовладения, провели противопожарные инструктажи,  распространили листовки и памятки о мерах пожарной безопасности. Особое внимание было уделено гражданам, в чьих жилых домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов, ознакомили с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

Граждане проинформированы, что в период с 1 марта по 31 августа на территории Псковской области организовано проведение сезонной профилактической операции «Лето», которая подразумевает подготовку населения к пожароопасному периоду 2018 года.

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