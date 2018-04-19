Литературный вечер псковского писателя, поэта и художника Валерия Мухина состоится 26 апреля

21:46, 19 апреля 2018, ПАИ

26 апреля в 17:00 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева в Пскове состоится литературный вечер псковского писателя, поэта и художника Валерия Мухина «Вспоминая поэта...». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Валерий Мухин - член Союза писателей России, член Международной Ассоциации писателей и публицистов, лауреат премии Псковской области в области литературы за 2016 год, член объединения художников Городского культурного центра г. Пскова.

Родился в посёлке Кесьма Весьегонского района Тверской области.

В Пскове живет с 1957 года.

Окончил псковский индустриальный техникум, псковское музыкальное училище и псковское отделение Ленинградского политехнического института (СЗПИ).

Автор 12 поэтических сборников, многих публикаций в литературно-художественных журналах, таких как «Наш современник», «Север», «Встречи», «Московский парнас» и «День поэзии».

В 2003 году за книгу «Солнце над Псковом» занесен в книгу «Золотая летопись славных дел» с вручением медали «Святая Ольга».

За книгу «Русская песня» Фондом памяти имени поэта Игоря Григорьева (С. Петербург) награждён медалью «Поэт и воин Игорь Григорьев».

Награждён медалью «За заслуги перед Псковом», Союзом писателей России - медалью Василия Шукшина.

В 2013 году вошёл в список 150 финалистов национальной литературной премии «Поэт года 2013».

В 2014 году вошёл в шорт-лист национальной литературной премии «Поэт года 2014».

Участник десятков коллективных, автор двадцати пяти персональных выставок по Пскову и Псковской области.

Во время вечера Валерий Мухин поделится своими воспоминаниями о своём наставнике – поэте Игоре Григорьеве и прочитает свои стихи.

В данный момент в библиотеке работает персональная выставка В. Мухина «Псковская земля», на которой представлено 22 картины.

Вход свободный.

Справки по телефону: (8112) 57-16-15.

Адрес: ул. Юбилейная, д. 87-а