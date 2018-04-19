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Общество

В Псковской области завершился третий этап Всероссийского командно-штабного учения, проводимого МЧС России

В Псковской области завершился третий этап Всероссийского командно-штабного учения, проводимого МЧС России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На третьем этапе Главное управление МЧС России по Псковской области и Псковская областная территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отрабатывали вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров.

Согласно полученной «вводной», в результате установившейся аномально жаркой погоды и 5 класса пожарной опасности в Псковском районе на землях лесного фонда произошел природный пожар на площади 26 Га. Существует угроза перехода пожара на населённый пункт.

Главное управление МЧС России по Псковской области и Псковская областная территориальная подсистема РСЧС приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

На базе Главного управления развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Силами оперативной группы местного пожарно-спасательного гарнизона проведена разведка пожарной обстановки.

Организована работа межведомственных оперативных групп.

Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Псковского района для принятия решения о проведении комплекса предупредительных и защитных мероприятий, направленных на снижение возможных потерь и ущерба при возникновении лесного пожара на территории района.

На месте условной чрезвычайной ситуации организована работа оперативной группы Главного управления в составе подвижного пункта управления и аэромобильной группировки.

Осуществлен подворовой обход домовладений, находящихся в непосредственной близости к лесным массивам, с доведением требований пожарной безопасности в особый период.

Проведена проверка состояния минерализованных полос, водоисточников, пожарно-технического инвентаря.

Организовано тушение условного лесного пожара силами РСЧС и подразделениями федеральной противопожарной службы МЧС России по Псковской области.

Для проведения мониторинга пожарной обстановки задействованы беспилотные летательные аппараты и средства видеонаблюдения.

В ходе отработки практических мероприятий на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, проведены работы по очистке пожарных водоемов и подъездных путей.

К проведению командно-штабного учения были привлечены силы и средства РСЧС Псковской области в количестве 3303 человек, в том числе от МЧС 717 человек и 466 единиц техники, в том числе от МЧС 33 единицы техники.

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