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Общество

Готовность техники к весенним полевым работам проверили в Псковском районе

Во всех сельскохозяйственных предприятиях Псковского района состоялся техосмотр техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района. Согласно графику технический осмотр состоялся во всех сельскохозяйственных предприятиях Псковского района.

На техосмотр было представлено 180 тракторов, более 30 единиц самоходной техники, а также прицепные и навесные сельскохозяйственные машины. Во время проведения технического осмотра особое внимание уделялось исправности световой и звуковой сигнализации, тормозной системы.

Технический осмотр показал высокий уровень подготовки техники к весенним полевым работам.

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