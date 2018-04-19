Готовность техники к весенним полевым работам проверили в Псковском районе

22:10, 19 апреля 2018, ПАИ

Во всех сельскохозяйственных предприятиях Псковского района состоялся техосмотр техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района. Согласно графику технический осмотр состоялся во всех сельскохозяйственных предприятиях Псковского района.

На техосмотр было представлено 180 тракторов, более 30 единиц самоходной техники, а также прицепные и навесные сельскохозяйственные машины. Во время проведения технического осмотра особое внимание уделялось исправности световой и звуковой сигнализации, тормозной системы.

Технический осмотр показал высокий уровень подготовки техники к весенним полевым работам.