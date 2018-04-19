Владельцам маломерных судов великолукское ГИМС МЧС напоминает об обязательной регистрации

22:18, 19 апреля 2018, ПАИ

Владельцам маломерных судов ГИМС МЧС России по городу Великие Луки напоминает об обязательной регистрации. Соответствующая памятка размещена на официальном сайте города.

Маломерное судно — это плавсредство длинной не более 20 метров с количеством людей на борту не более 12, его классификация, освидетельствование и государственная регистрация в реестре маломерных судовосуществляется ГИМС МЧС России, выдаётся судовой билет.

С 2017 года вступил в силу приказ МЧС Росси от 26.06.2016 № 340 «Об утверждении Правил государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», который регламентирует порядок оказания услуг по государственной регистрации маломерных судов.

Перечень документов необходимых для регистрации маломерного судна:

- заявление

- копия паспорта заявителя

- договор купли-продажи

- акт приема-передачи

- паспорт лодки (лодочного мотора)

- сертификат соответствия (новое судно, спросить у продавца)

За регистрацию маломерных судов взимается плата госпошлины в размере 1600 руб. - за регистрацию судна, 200 руб. - за выдачу судового билета.

Маломерные суда массой до 200 кг и мощностью двигателя до 8 кВт (10 л.с.) не подлежат государственной регистрации — документы о государственной регистрации на такие суда не выдаются, классификация и освидетельствование не производятся.

Рассматривается вес укомплектованного судна: масса лодки, максимальная масса двигателя (максимально допустимого для данной модели), масса топливного бака, заполненного топливом. Но, если вы приобрели маломерное судноукомплектованной массой до 200 кг, но решили установить на него мотор мощностью более 10 л.с., то такой комплект уже подлежит регистрации.

В городе Великие Луки инспекторское отделение ГИМС МЧС России по регистрации и освидетельствованию лодок расположено на острове Дятлинка, дом 3.

Приемные дни: вторник, четверг с 8:30 до 18:00, перерыв с 12:45 до 14:00.

Телефон для справок 8(81153) 3-63-18.

Также необходимо помнить об освидетельствовании маломерных судов. При первичной регистрации маломерного судна проводится обязательное освидетельствование сроком на 5 лет, о чем ставится отметка в судовом билете. При повторной регистрации освидетельствование маломерных судов не проводится, если срок предыдущего не истек. Данная услуга абсолютно бесплатна.