«Клуб года» выберут 24 апреля в Псковской области

22:24, 19 апреля 2018, ПАИ

Итоги областного смотра-конкурса «Клуб года» будут подведены 24 апреля в 11:00 в камерном зале Центра народного творчества (Некрасова, 10) на заседании круглого стола «Территория творчества». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в госкомитете Псковской области по культуре.

Цель мероприятия - совершенствование деятельности учреждений культуры клубного типа, повышение их престижа как центров культурно-досуговой работы, самодеятельного народного творчества, сохранение традиционной народной культуры.

Итоги деятельности КДУ подведут по трем номинациям:

- городские и районные дома и центры культуры;

- сельские дома культуры и клубы;

- лучшая организация работы учреждений клубного типа по сохранению и развитию традиционной народной культуры.

В первой номинации будут представлены 5 лучших городских и районных домов и центров культуры. Во второй номинации 15 районов Псковской области продемонстрируют достижения лучшего сельского учреждения в течение года.

Итоги областного смотра-конкурса «Клуб года» подведет высокопрофессиональное жюри, заверили организаторы.

Добавим, что организатором мероприятия является Псковский областной центр народного творчества при поддержке регионального госкомитета по культуре.