Дизайн-проекты народного парка в районе Степановского лужка в Пскове будут разработаны к началу мая

22:26, 19 апреля 2018, ПАИ

Три варианта проекта реконструкции парка народного парка в районе Степановского лужка в Пскове разрабатывают студенты ПсковГУ совместно с Союзом Собственников Недвижимости Псковской области (ССН ПО), Комитетом по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Союза.

«Псковская городская Дума, руководство ПсковГУ и Союз Собственников Недвижимости сотрудничают между собой в части работы над дизайн-проектами парка, - рассказал председатель ССН ПО Алексей Кириллов. - В настоящее время созданы три группы студентов профильных факультетов, которые занимаются подготовкой проектов. Для создания дизайн-проектов проведена профессиональная аэрофотосъемка.

Союз и городские власти тщательно контролируют эту работу. Мы регулярно проводим организационные собрания рабочей группы по проектам».

Планируется, что к началу мая будут готовы три дизайн-проекта народного парка в границах берега реки Великой, застройки по улице Подвишенской, улицы Кузбасской дивизии и территории стадиона «Электрон». Далее на конкурсной основе будет выбран лучший из них. Ознакомиться с проектами можно будет на сайте ССН ПО - http://псковссн.рф/.

Напомним, до 31 мая администрация Пскова должна осуществить работы по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка для размещения Городского народного парка и проведению конкурса по выбору названия и его дизайн-проекта. Осуществление работ по благоустройству народного парка необходимо провести с 1 мая 2018 года по 30 мая 2019 года.