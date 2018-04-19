В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека

22:36, 19 апреля 2018, ПАИ

Розыск пропавшего Андрея Хижняка прекращен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области. В Печорах продолжаются поисковые мероприятия по обнаружению без вести пропавшего Эдуарда Смирнова.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сегодня повторно проводились поисковые мероприятия по обследованию прилегающих к Печорам территорий, в ходе которых были задействованы порядка 35 полицейских. Розыск объявленного в тот же день в Стругокрасненском районе Андрея Хижняка прекращен в связи с обнаружением его тела монтерами железнодорожных путей в канаве.

Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительном данным причиной смерти является общее переохлаждение организма.

Напомним, в конце прошлого года Хижняк не вернулся с работы домой, где употреблял спиртные напитки в связи с празднованием дня рождения напарника.