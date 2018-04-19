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Общество

Экс-президент США назвал Путина умным тактиком

Бывший президент США Джордж Буш-младший призвал Вашингтон быть осторожным, имея дело с российским президентом Владимиром Путиным. Как пишет «Газета», об этом он сказал в интервью Fox Business.

По словам Буша-младшего, Путин — «умный тактик».

«Проблема в том, что весь его подход по многим проблема заключается в том, что «Я должен выиграть, а США должны проиграть». Я не удивлен, он очень агрессивный человек, который хочет восстановить советское влияние, хотя Советский Союз больше не существует», — сказал экс-президент США.

Он добавил, что в общении с Путиным нужно быть очень волевым.

«Не воинственным, а именно волевым», — заключил Буш-младший.

Ранее Буш-младший заявил, что Россия пытается разобщить американцев с помощью кибератак.

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