Национальный день донора отмечается сегодня в России

08:59, 20 апреля 2018, ПАИ

Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. Об этом сообщает портал calend.ru. Этот День посвящен, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот День посвящен также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.

Поводом для праздника послужило очень гуманное событие — 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщине была спасена, благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки. А сам День донора был учрежден 20 февраля 2007 года на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ в память об этом первом переливании крови.

Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. Например, Москва ежедневно нуждается более чем в 200 литрах донорской крови. И более 30% крови для переливания в Москву поступает из других регионов России. Кровь и компоненты крови необходимы больным тяжелых онкогематологических заболеваний, среди которых большой процент детей, препараты необходимы женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, людям различных, связанных с риском, специальностей.

Статистика свидетельствует, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций — террористических актов, техногенных катастроф или землетрясений — количество доноров, по сравнению с обычным днем, возрастало в 10-15 раз. Врачам станций переливания крови приходилось даже ограничивать количество доноров для того, чтобы заботиться об их здоровье и возможности в последующем использовать компоненты их крови. Трагические события последних лет — взрывы в московском метро, теракт в аэропорту «Домодедово», падения самолетов — показали, что количество доноров, желающих помочь пострадавшим, также немало.

Важно знать, что на случай чрезвычайной ситуации существует стратегический донорский запас — запас эритроцитов, которые находятся в глубоко замороженном состоянии. Количество стратегических доз составляет от 3500 до 5000 единиц хранения. Кроме этого, хранится около 30 тонн свежезамороженной плазмы на разных этапах карантинного хранения. И все же, одной из самых насущных проблем является сокращение числа доноров, как в Москве и других крупных городах, так и в регионах.

С 2012 года в России действует федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов», согласно которому в России поощряется безвозмездная сдача крови — добровольцы могут рассчитывать только на бесплатный обед, но не на денежную компенсацию. Также несколько сократился список льгот, предоставляемых донорам. Правда, эти изменения Почетных доноров не коснулись.

Почетными донорами России считаются люди, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму. Кроме значка «Почетный донор» почетные доноры могут рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное время согласно Трудовому кодексу, получение медпомощи вне очереди в госучреждениях и право приобретения путевок в санаторий по месту работы или учебы.

Ежегодные выплаты почетным донорам увеличены в 1,5 раза и индексируются согласно уровню инфляции. А в сам праздник — Национальный день донора — во многих российских городах традиционно проходят различные мероприятия (пресс-конференции, выставки и акции) с участием медицинских работников, представителей власти, общественности и СМИ, направленные на освещение проблем и задач донорства крови.