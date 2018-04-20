День китайского языка отмечают сегодня

09:05, 20 апреля 2018, ПАИ

День китайского языка отмечают сегодня, 20 апреля. Об этом пишет портал calend.ru. Этот день был учрежден тогда же, когда и дни других официальных языков ООН, — в 2010 году. С этим предложением выступил департамент организации, отвечающий за связи с общественностью. А целью языковых дней ООН является поощрение многоязычия и культурного разнообразия, а также обеспечение равных возможностей для использования всех шести официальных языков в рамках системы Организации.

День китайского языка, отмечаемый 20 апреля, установлен в память о Цан Цзе — основателе китайской письменности. По легенде, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифов. Это позволило отказаться от узелкового письма.

Впервые имя Цан Цзе упоминается в философском трактате 3 века до нашей эры «Сюнь-Цзы». Там говорится: «Были многочисленные опыты по созданию письменности, но лишь знаки, созданные Цан Цзе, были приняты и существуют доныне».

Со временем древний ученый приобрел мифологические черты, его стали изображать с четырьмя глазами, что символизирует его особенную прозорливость.

Письменный китайский язык считается одним из самых сложных в мире. Чтобы выразить все его богатство, используется около 80 тысяч иероглифов. Впрочем, для повседневного обихода хватает 3–5 тысяч символов. Кроме того, это один из самых древних языков, существующих на планете.

Китайский является государственным языком КНР, Тайваня и Сингапура. В некоторых штатах США, в частности, в Нью-Йорке, все официальные документы в обязательном порядке переводятся на китайский язык. Всего же в мире на нем говорят свыше 1,3 миллиарда человек.

Огромное количество носителей языка стало причиной включения китайского в число шести официальных и рабочих языков ООН. Каждый год в секретариате ООН проводятся мероприятия, посвященные дням языков. В День китайского языка традиционно проходят выставки произведений искусства, выполненных мастерами Поднебесной, а также концерты и показательные выступления школ боевых искусств.