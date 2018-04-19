Часовню спасли пожарные в Порховском районе

09:04, 20 апреля 2018, ПАИ

19 апреля 3:50 в Порховском районе в деревне Краснодубье сгорел дачный дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Спасены жилой дом, надворная постройка и часовня

В 15:46 в Пскове в доме по улице Звездной в двухкомнатной квартире в кухне огонь повредил гарнитур. Причина возгорания - короткое замыкание в газовой варочной панели. Огнеборцам удалось спасти квартиру.