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Часовню спасли пожарные в Порховском районе

19 апреля 3:50 в Порховском районе в деревне Краснодубье сгорел дачный дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Спасены жилой дом, надворная постройка и часовня

В 15:46 в Пскове в доме по улице Звездной в двухкомнатной квартире в кухне огонь повредил гарнитур. Причина возгорания - короткое замыкание в газовой варочной панели. Огнеборцам удалось спасти квартиру.

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