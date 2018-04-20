Директор Пустошкинской типографии оштрафован за несвоевременную выплату зарплаты

09:17, 20 апреля 2018, ПАИ

Двадцати работникам Пустошкинской типографии директор организации несвоевременно выплатил зарплату на сумму около 300 тыс. рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

На основании проверки, прокурор района в отношении директора предприятия возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отмечается, что директор типографии на основании постановления государственного инспектора труда ГИТ в Псковской области привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.