Семь лет тюрьмы получил житель Ленинградской области за разбойное нападение на палкинскую пенсионерку

10:35, 20 апреля 2018, ПАИ

Палкинский районный суд признал виновным 34-летнего жителя Ленинградской области в совершении разбоя в отношении 89-летней местной жительницы и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в феврале 2017 года мужчина вместе с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в магазине в деревне Грибули Палкинского района увидел кошелек с деньгами у 89-летней женщины. Решив украсть деньги, преступники проследили за пенсионеркой до ее дома.

Вечером следующего дня они вернулись к дому пожилой женщины, незаконно проникли внутрь и напали на пенсионерку. При этом осужденный высказывал в адрес потерпевшей угрозы убийством и требовал отдать деньги. Преступник ударил пенсионерку поленом по голове, после чего она сказала нападавшим, где хранятся сбережения. В результате злоумышленники похитили кошелек, в котором было 2 тысячи 200 рублей, мобильный телефон и фонарик на общую сумму 3 тысячи 750 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.