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Общество

На беспокойных соседей пожаловалась пожилая псковичка Ивану Цецерскому

Псковичка обратилась к главе города Ивана Цецерского с жалобой на беспокойных соседей, которые ведут асоциальный образ жизни. С просьбой о помощи она пришла на приём граждан на округе № 5 19 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Женщина объяснила, что люди в квартире проживают по неофициальному найму. По словам ветерана, она и другие соседи не раз вызывали полицию, но кроме составления протоколов ничего предпринято не было. Иван Цецерский заверил пенсионерку, что окажет содействие в поиске владельцев данной квартиры и в случае необходимости направит обращение в полицию.

Также в рамках личного приема граждан к главе города обратилась женщина с жалобой на ямы в районе дамбы по улице Сосновой. Иван Цецерский предложил включить данный участок в контрольный выезд руководителей муниципалитета на следующую неделю.

Помимо этого к главе города обратились жители Пскова с вопросами по установке газового счетчика в частном доме, приватизации жилья, обжалованию судебного решения и по другим личным темам.

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