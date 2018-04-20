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Общество

Псковские десантники покажут мастерство владения боевой техникой на конкурсе в Новороссийске

21 апреля в ходе войскового конкурса Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Десантный взвод» стартует этап состязаний на боевых машинах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, экипажи БМД-2, БМП-2 и БМД-4М будут состязаться в умении управлять боевой техникой, преодолевать препятствия и точно стрелять с места и в движении на горном полигоне «Раевское» (Новороссийск).

Около 20 лучших экипажей от десантно-штурмовых, парашютно-десантных соединений и частей ВДВ, а также учебных заведений покажут мастерство в первенстве на конкурсе ВДВ «Десантный взвод» в искусстве применять возможности боевой техники. Конкурс будет продолжаться до 25 апреля.

Сегодня специальная комиссия уже подсчитывает количество баллов, набранных различными взводами за время состязаний, которые демонстрировали умение и выучку, преодолевали различные препятствия, выполняли нормативы по огневой и физической подготовке, показывали свои возможности в решении тактических и огневых задач, выполняя их в пешем порядке в составе взвода.

Состязания лучших взводов ВДВ носят плановый характер и проходят на горном полигоне ВДВ, на юге Краснодарского края.

В конкурсе «Десантный взвод» принимают участие команды из Новороссийска, Пскова, Тулы, Рязани, Камышина, Уссурийска, Улан-Уде, Костромы, Ставрополя, Омска, Ульяновска и Иваново.

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