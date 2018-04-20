Прокуратура помогла узаконить деятельность помощников депутатов островского Собрания
По требованию прокурора Собрание городского поселения «Остров» регламентировало деятельность помощников депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Островского района.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Федерального закона представительный орган местного самоуправления не принял нормативный правовой акт, закрепляющий права, обязанности, условия труда помощников депутата и их численность. В этой связи заместитель Островского межрайонного прокурора внес в адрес главы городского поселения представление с требованием устранения нарушений.
На состоявшейся 12 марта сессии депутаты приняли соответствующее положение.