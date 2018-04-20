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Общество

Почтовые отделения возобновили работу в островских деревнях

По требованию Островской межрайонной прокуратуры возобновлена работа отделений почтовой связи в сельской местности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в деревнях Заборовье и Гривы Островского района более полугода не функционировали объекты почтовой связи, граждане не имели возможности воспользоваться данными услугами. В прокуратуре отметили, что федеральное законодательство гарантирует равный доступ к таким услугам для всех пользователей и обеспечение работы объектов почтовой связи в режиме, удобном для жителей. 

В связи с этим заместитель межрайонного прокурора внёс в адрес и. о. начальника Островского почтамта Управления Федеральной почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Работа почтовых отделений возобновлена.

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