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Общество

Островская колония рассчиталась с долгами за древесину после вмешательства прокурора

После вмешательства Островской межрайонной прокуратуры исправительная колония погасила задолженность перед ООО «Форест Комп» за поставленную древесину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре. 

В надзорный орган обратился директор компании. Установлено, что по заключенному в мае 2017 года между ФКУ «Исправительная колония №2» УФСИН России по Псковской области и ООО «Форест Комп» государственному контракту на поставку пиловочника хвойного исправительное учреждение допустило нарушение его условий. Около 4 месяцев у колонии имелась задолженность по оплате поставленной древесины на сумму 112 тыс. рублей. Только после вмешательства Островской межрайонной задолженность была погашена в полном объеме.

В целях недопущения подобных фактов впредь заместитель Островского межрайонного прокурора внес в адрес руководителя колонии представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен.

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