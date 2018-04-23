Учение - свет!

12:09, 23 апреля 2018, ПАИ

В современном мире невозможно представить жизнь человека без электричества. Но иногда происходят форс-мажорные обстоятельства, вызванные природными катаклизмами, и люди остаются без света. В этой ситуации на энергетиков ложится большая ответственность: в кратчайшие сроки вернуть столь значимое для жизни людей электричество. Для того, чтобы поддерживать ремонтные бригады в тонусе, регулярно проводятся учения. Отработанные на них навыки при необходимости позволят максимально оперативно и слажено устранить проблему. Корреспондент Псковского агентства информации побывал на совместных учениях российских и белорусских энергетиков на базе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и своими глазами увидел работу «энергоспецназа».

«Мы всегда друг друга поддержим»

В учениях по отработке взаимодействия по ликвидации массовых технологических нарушений в электросетях, наряду с мобильными подразделениями «Псковэнерго» и «Новгородэнерго», участвовали специалисты РУП «Витебскэнерго» (входит в состав ГПО «Белэнерго»). В арсенале энергетиков двух стран имелось всё необходимое оборудование и спецтехника для того, чтобы пробираться в труднодоступные места, расчищать лес и ремонтировать электрооборудование. Также к учениям было привлечено подразделение аварийно-спасательной службы ГУ МЧС России по Псковской области, представители предприятий ЖКХ и подрядных организаций.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов













Мероприятие проходило в течение двух дней - 18 и 19 апреля. В первый день отрабатывались вопросы оповещения и сбора руководящего состава и приведения в готовность всех необходимых сил и средств. После приема и размещения мобильных подразделений, проведения медицинского осмотра их сотрудников и других так называемых «допускных мероприятий», главный инженер «Псковэнерго» Андрей Кузьмин организовал совместное построение для проверки готовности бригад к проведению аварийно-восстановительных работ.

На построении заместитель начальника технического управления - начальник отдела организации аварийно-восстановительных работ ПАО «Россети» Роман Семенов напомнил, что энергетики Псковской области не понаслышке знают, что такое, к примеру, «ледяной дождь», и всегда оперативно устраняют проблемы, вызванные плохими погодными условиями. Тем не менее, подчеркнул он, необходимо постоянно совершенствовать навыки. А главное - отрабатывать взаимодействие большого количества сил и средств при ликвидации масштабных аварий.

Роман Семенов напомнил, что такие учения проходят регулярно, а с 2015 года, в рамках соглашения между ПАО «Россети» и ГПО «Белэнерго», в них участвуют и коллеги из Республики Беларусь. «Требования к качеству электроснабжения постоянно растет. С конца прошлого года генеральный директор Россетей установил, что время ликвидации аварии и подачи энергии потребителям не должно превышать трех часов. Поэтому та работа, которой мы сегодня с вами занимаемся, очень важна», - подчеркнул Роман Семенов.

Заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго» Валерий Поршнев отметил, что белорусы рады тому, что участвуют в совместных учениях с россиянами. «У нас с вами сложилась очень хорошая традиция, последние 4 года мы совместно принимаем участие в таких тренировках. Ежегодно одна тренировка проходит у нас и одна в России. Сегодня мы представляем бригаду из Витебской области. В этом году аналогичная тренировка будет проходить в Гомельской области, куда мы, безусловно, пригласим энергетиков России», - сказал он. «Опыт, который мы получаем в рамках совместных тренировок, способствует тому, что мы оперативно устраняем все непредсказуемые последствия, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Где бы мы не находились, - в России или в Беларуси, - мы всегда друг друга поддержим», - подытожил представитель белорусской стороны.

Наконец, глава Бежаницкого района Сергей Михеев сообщил, что у администрации муниципалитета сложились с Восточными сетями «Псковэнерго» хорошие партнерские отношения. «На учениях вы покажете, что вы умеете, почерпнете какой-то опыт ваших коллег. И пусть учения будут не простыми, но если вы все это преодолеете, то в реальности будет проще выполнять поставленные перед вами задачи», - напутствовал он ремонтников.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов







Время пошло...

После завершения построения руководство отправилось на совместное заседание штабов, где обсуждались сложившаяся согласно «легенде учений» обстановка и необходимые для восстановления электроснабжения меры. А рядовые участники учений приступили к работе на одиннадцати тренировочных площадках, подготовленных для них на территории Бежаницкого района.

По сценарию учений, на регион обрушилось настоящее стихийное бедствие: ветер усилился до 25 метров в секунду, прошел мокрый снег с градом, а температура воздуха опустилась до -4 градусов. Результат не заставил себя ждать: из-за падения деревьев и опор на территории Псковской области произошли массовые технологические нарушения в работе линий электропередачи и подстанций, в результате чего без электроснабжения остались социально-значимые объекты, 351 населенный пункт и несколько десятков тысяч потребителей. Разбираться с этими проблемами должны были 46 ремонтных бригад: 189 человек и 59 единиц техники. В том числе 16 бригад, подоспевших на помощь из Новгородской области и дружественной Белоруссии.

Координировать работы был призван региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством заместителя губернатора Александра Кузнецова. Для этого в распоряжении чиновников и энергетиков были видеоконференцсвязь и онлайн-трансляции в интернете. Как уже предупреждал Роман Семенов, на то, чтобы отрапортовать о восстановлении электроснабжения, у «спецназовцев» было три часа. И время пошло...

Исправить за тридцать минут



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



















...И вот, бригада РУП «Витебскэнерго» в составе четырех человек (3 монтера и мастер) и одной единицы техники прибыла в деревню Молоково Бежаницкого района. По «легенде», здесь произошел обрыв провода. Подтвердив информацию об аварии в штаб, энергетики оформили наряд и допуск, прошли инструктаж по охране труда и приступили к подготовке рабочего места. Для этого они установили заземление с двух сторон, а затем обрезали провод и сделали вставку. Больше всего времени потребовала подготовка площадки, сама же работа заняла не более 30 минут, после чего неисправность была устранена.

Поддержка с воздуха

Очевидно, что для начала устранения любой неисправности первым делом необходимо найти место, где она произошла. В распоряжении энергетиков для этого есть беспилотные летательные аппараты: квадрокоптеры. Умение обращаться с ним на учениях наглядно продемонстрировала бригада ПО «Западные электрические сети». Направляемый опытным оператором с земли, дрон очень быстро облетел и сфотографировал все проблемные участки, обнаружив неисправность на 33-ей электроопоре. После этого ремонтники смогли приступать к устранению неполадок.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов











В зависимости от зоны радиовидимости квадрокоптер может летать на расстояние до 8 километров со скоростью 12 метров в секунду. Этого более чем достаточно, учитывая, что на поиск повреждений на ЛЭП обычными средствами тратится гораздо больше времени.

Вместе мы - сила!

На других точках учений российские и белорусские энергетики выправляли опоры, разбирали завалы деревьев, подключали дизель-генератор для подачи напряжения к социально-значимому объекту, тушили возгорание на подстанции.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов























Так, по «легенде» центральная котельная Бежаниц осталась без света. Для восстановления энергоснабжения были применены резервные источники электроснабжения. Сотрудники филиала «Новгородэнерго» приехали на место, провели осмотр и доложили информацию в штаб. Затем приступили к подключению дизель-генераторной установки мощностью 100 кВт. Для этого оперативно-выездная бригада «Псковэнерго» произвела необходимые оперативные переключения, а затем на котельную было подано напряжение. С помощью такой установки можно запитать любой объект в течение часа.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов

















На другой точке учений происходило взаимодействие энергетиков с силами МЧС: совместными усилиями они тушили «возгорание» на подстанции. Дежурный персонал «Псковэнерго» обесточил установку, после чего пожарные смогли приступить к ликвидации очага возгорания и за считанные секунды потушили огонь.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов













Тяжело в учении, легко в бою

Учения - это всегда нелегкий труд, но именно на них отрабатывается взаимодействие, обобщается опыт, повышается квалификация работников, налаживается координация служб и ведомств. И тут всегда уместно процитировать Александра Суворова: «Тяжело в учении, легко в бою!».

Руководство регионального штаба отметило, что проведенное учение показало возросший уровень взаимодействия между организациями, участвующими в ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов. Опыт такого взаимодействия позволил специалистам разных ведомств поделиться своими методами работы и подходами к решению задач. Энергетики показали хорошую выучку, о чем свидетельствовала их способность выполнять сложные задачи по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в экстремальной обстановке. Кроме того, успешно взаимодействовали клиентские службы и операторы «горячей линии» МРСК Северо-Запада, призванные принимать обращения потребителей.

Скоростью и качеством аварийно-восстановительных работ в штабе учений остались довольны. Их участникам удалось обеспечить и взаимодействие с местными властями, организациями и энергетиками. Проведенные учения показали, что те обязательства, которые берут на себя Россети, они всегда стараются выполнять качественно и оперативно. И если вдруг в регион придут снегопады и «ледяные дожди», сил и средств для ликвидации аварий будет достаточно.