0
12:32
На 5% с начала года вырос индекс промышленного производства Псковской области
12:08
Олег Тэор обратился к Александру Котову с просьбой поддержать восстановление псковского храма
11:44
Ремонт двух мостов начинается на трассе Р-23 в Псковской области
10:51
Весенние запреты на рыбную ловлю вступили в силу в Псковской области
09:05
День китайского языка отмечают сегодня
22:36
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
21:19
Псковская делегация изучила калининградский опыт реализации проекта «Бережливая поликлиника»
Еще новости
Общество

Более 200 вакансий предложили работодатели студентам ПсковГУ в «День карьеры»

Порядка 200 вакансий были предложены студентам в «День карьеры», который прошёл в Псковском государственном университете 19 апреля.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в профориентационном мероприятии приняли участие студенты, руководство вуза, представители органов государственной власти и более 25 работодателей региона.

Подходящие рабочие места студенты могли найти на нескольких площадках: производственная сфера, образование, услуги, государственное и муниципальное управление. Помимо консультаций по трудоустройству участники мероприятия посетили серию мастер-классов, подготовленную партнерами ПсковГУ.

«У нас очень много друзей и партнеров. Иначе не может быть, ведь мы работаем под статусом опорного вуза региона», — подчеркнул ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и поблагодарил администрацию Псковской области, региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей  и Торгово-промышленную палату региона за поддержку.

В свою очередь заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева предложила, чтобы в следующий раз в «День карьеры» свои вакансии предлагали и представители среднего и малого бизнеса. По ее словам, в настоящее время производственная сфера региона насчитывает более 46 тысяч сотрудников.

Добавим, что «День карьеры» проводится в ПсковГУ во второй раз, задачей мероприятия является помощь выпускникам вуза в трудоустройстве и прохождении производственной практики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На 5% с начала года вырос индекс промышленного производства Псковской области
20 апреля 2018
На 5% с начала года вырос индекс промышленного производства Псковской области
Олег Тэор обратился к Александру Котову с просьбой поддержать восстановление псковского храма
20 апреля 2018
Олег Тэор обратился к Александру Котову с просьбой поддержать восстановление псковского храма
Ремонт двух мостов начинается на трассе Р-23 в Псковской области
20 апреля 2018
Ремонт двух мостов начинается на трассе Р-23 в Псковской области
Весенние запреты на рыбную ловлю вступили в силу в Псковской области
20 апреля 2018
Весенние запреты на рыбную ловлю вступили в силу в Псковской области
День китайского языка отмечают сегодня
20 апреля 2018
День китайского языка отмечают сегодня
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
19 апреля 2018
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
Псковская делегация изучила калининградский опыт реализации проекта «Бережливая поликлиника»
19 апреля 2018
Псковская делегация изучила калининградский опыт реализации проекта «Бережливая поликлиника» 1
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: В псковских Крестах «красят траву»? (ФОТО)
19 апреля 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: В псковских Крестах «красят траву»? (ФОТО) 3

Идет загрузка...