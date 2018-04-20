Более 200 вакансий предложили работодатели студентам ПсковГУ в «День карьеры»

11:11, 20 апреля 2018, ПАИ

Порядка 200 вакансий были предложены студентам в «День карьеры», который прошёл в Псковском государственном университете 19 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в профориентационном мероприятии приняли участие студенты, руководство вуза, представители органов государственной власти и более 25 работодателей региона.

Подходящие рабочие места студенты могли найти на нескольких площадках: производственная сфера, образование, услуги, государственное и муниципальное управление. Помимо консультаций по трудоустройству участники мероприятия посетили серию мастер-классов, подготовленную партнерами ПсковГУ.

«У нас очень много друзей и партнеров. Иначе не может быть, ведь мы работаем под статусом опорного вуза региона», — подчеркнул ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и поблагодарил администрацию Псковской области, региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленную палату региона за поддержку.

В свою очередь заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева предложила, чтобы в следующий раз в «День карьеры» свои вакансии предлагали и представители среднего и малого бизнеса. По ее словам, в настоящее время производственная сфера региона насчитывает более 46 тысяч сотрудников.

Добавим, что «День карьеры» проводится в ПсковГУ во второй раз, задачей мероприятия является помощь выпускникам вуза в трудоустройстве и прохождении производственной практики.