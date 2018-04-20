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Экономика

Делегация Псковской области примет участие во Всероссийском форуме «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки»

Делегация Псковской области примет участие в деловой программе 14-го Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки», который пройдет с 25 по 27 апреля в Москве на ВДНХ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. 

По решению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в состав делегации вошли представители профильных подразделений аппарата администрации региона, Государственного комитета по организации государственных закупок и органов местного самоуправления.

В деловую программу форума включены круглые столы, профессиональные лектории по федеральным законам, презентации, мастер-классы и консультации. Кроме того, в рамках тематических дискуссий участники обсудят основные тенденции цифровизации контрактной системы.

Форум проводится при поддержке Общероссийского народного фронта. Подробную информацию о нем можно прочитать на официальном сайте forum-goszakaz.ru.

 

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