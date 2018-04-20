Делегация Псковской области примет участие во Всероссийском форуме «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки»

10:14, 20 апреля 2018, ПАИ

Делегация Псковской области примет участие в деловой программе 14-го Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки», который пройдет с 25 по 27 апреля в Москве на ВДНХ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По решению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в состав делегации вошли представители профильных подразделений аппарата администрации региона, Государственного комитета по организации государственных закупок и органов местного самоуправления.

В деловую программу форума включены круглые столы, профессиональные лектории по федеральным законам, презентации, мастер-классы и консультации. Кроме того, в рамках тематических дискуссий участники обсудят основные тенденции цифровизации контрактной системы.

Форум проводится при поддержке Общероссийского народного фронта. Подробную информацию о нем можно прочитать на официальном сайте forum-goszakaz.ru.