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Общество

Минсвязи предлагает разрешить подавать заявления в ЗАГС за год до регистрации брака

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект, который предусматривает возможность подачи заявления в ЗАГС за год до планируемой регистрации брака. Об этом пишет газета «Известия».

В настоящее время заявление через сайт госуслуг можно подать за месяц или максимум за полгода до даты регистрации. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такая система неудобна ни ЗАГСам, ни самим гражданам.

«Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время регистрации брака», – сказано в документе.

Также в законопроекте говорится о возможности для коррупционных проявлений, поскольку есть большое число желающих  заключить брак в те или иные знаменательные даты.

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