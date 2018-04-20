Минсвязи предлагает разрешить подавать заявления в ЗАГС за год до регистрации брака

10:23, 20 апреля 2018, ПАИ

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект, который предусматривает возможность подачи заявления в ЗАГС за год до планируемой регистрации брака. Об этом пишет газета «Известия».

В настоящее время заявление через сайт госуслуг можно подать за месяц или максимум за полгода до даты регистрации. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такая система неудобна ни ЗАГСам, ни самим гражданам.

«Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время регистрации брака», – сказано в документе.

Также в законопроекте говорится о возможности для коррупционных проявлений, поскольку есть большое число желающих заключить брак в те или иные знаменательные даты.