Приставы провели масштабный рейд в Опочке

11:15, 20 апреля 2018, ПАИ

Судебные приставы-исполнители провели масштабный рейд в Опочке и посетили должников, задолжавших штрафы, кредиты, налоги, алиментные платежи и другие виды задолженностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В рейде в Опочке участвовали 11 групп в составе судебного пристава-исполнителя и судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов из Пскова, Острова и Опочки, а также представителей взыскателя от топливно-энергетических компаний. Дополнительно, в рейде работал судебный пристав-исполнитель (по розыску) из межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей. Цель рейдового мероприятия – уведомление должников о возбуждении исполнительского производства, принятие мер принудительного исполнения в виде ареста имущества.

В результате рейда судебные приставы посетили 172 адреса, произвели 8 арестов имущества должников на общую сумму 155 тысяч рублей, в том числе под арест попал 1 автомобиль. Если данные граждане не примут в ближайшее время мер к погашению задолженности, то их арестованное имущество будет передано на реализацию. Также приставы составили 53 акта выхода в адрес, 17 актов осмотра имущества должников, должникам вручили 21 требование о явке на личный прием. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, выявил 2 автомобиля, которые скрывали должники. 4 человека воспрепятсвовали законной деятельности судебных приставов-исполнителей, совершив административное правонарушение, предусмотренное статьей 17.8 КоАП РФ, на них были составлены протоколы, по которым суд может назначить наказание в виде штрафа от 1000 до 1500 рублей.

Проведение масштабных рейдов в отдельно взятых районных центрах, в которых участвуют судебные приставы нескольких отделов области, уже вошло в практику для Управления ФССП России по Псковской области. Ранее рейды были проведены в поселках Дедовичи и Бежаницы.