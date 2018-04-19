Двум молодым псковичам грозит срок за разбой и несколько краж

11:01, 20 апреля 2018, ПАИ

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Пскова, обвиняемых в разбое и кражах. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для утверждения в прокуратуру Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установило следствие, в Пскове ночью 14 октября 2017 года двое безработных, ранее судимых горожан 1995 и 1998 годов рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шли по Ольгинскому мосту. Там они увидели незнакомого мужчину, разговаривавшего по мобильному телефону, и решили его отобрать. Злоумышленники прошли вслед за гражданином во двор дома по улице Советской и напали на него. Они избили мужчину и похитили мобильный телефон, деньги, документы.

Эти же молодые люди в деревне Тямша Псковского района в ночь на 16 октября 2017 года во дворе дома по улице Октябрьской обратили внимание на стоявший ВАЗ-21074, который решили похитить. Взломав водительскую дверь, преступники проникли в салон, запустили двигатель легковушки и уехали на ней.

Обвиняемые совершили также хищения имущества из дачных домов и сараев на территории Псковского и Печорского районов. Среди похищенного ими были электропила, бензокоса, микроволновая печь, телевизор, комплект спальных аксессуаров, велосипед, спиртное. Кроме того, один из обвиняемых в период с 23 по 24 октября 2017 года на улице Освободителей в Пскове из помещения строящегося дома и строительного вагончика совершил кражу электроинструмента на сумму более 100 тысяч рублей.

Еще одна кража была совершена в ноябре 2017 года из дачного дома в Псковском районе. Обвиняемый монтировкой взломал входную дверь и проник в помещение, откуда похитил водоногреватель, музыкальный центр, бензиновый триммер, электрическую угловую шлифовальную машинку и другие вещи. Причиненный ущерб превысил 50 тысяч рублей. Краденое он сложил в заранее приготовленные полиэтиленовые пакеты и скрылся.

Похищенным имуществом молодые люди распорядились по своему усмотрению. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, они были задержаны.