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Общество

Псковские росгвардейцы сдали кровь

В Национальный День донора в Отделе Росгвардии по Псковской области прошла акция по сдачи крови. Сотрудники и военнослужащие посетили Станцию переливания крови, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

«Росгвардейцам в своей повседневной деятельности приходится сталкиваться с трагедиями. Они постоянно видят людей, попавших в трудную ситуацию, нуждающихся в экстренной помощи, а зачастую и сами ее оказывают.  Поэтому свободные от дежурства стражи порядка не остались в стороне и внесли посильный добровольный вклад в дело помощи людям, которым она будет необходима», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что псковские росгвардейцы участвуют мероприятиях по сдаче крови на постоянной основе.

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