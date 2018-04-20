Псковские росгвардейцы сдали кровь

11:24, 20 апреля 2018, ПАИ

В Национальный День донора в Отделе Росгвардии по Псковской области прошла акция по сдачи крови. Сотрудники и военнослужащие посетили Станцию переливания крови, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

«Росгвардейцам в своей повседневной деятельности приходится сталкиваться с трагедиями. Они постоянно видят людей, попавших в трудную ситуацию, нуждающихся в экстренной помощи, а зачастую и сами ее оказывают. Поэтому свободные от дежурства стражи порядка не остались в стороне и внесли посильный добровольный вклад в дело помощи людям, которым она будет необходима», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что псковские росгвардейцы участвуют мероприятиях по сдаче крови на постоянной основе.