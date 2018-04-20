Более 20 тыс. обращений по Telegram принял Роскомнадзор

11:28, 20 апреля 2018, ПАИ

Более 20 тыс. обращений по вопросам блокировки мессенджера Telegram поступили на «горячую линию» Роскомнадзора. Как пишет газета «Известия», по данным ведомства, большая часть звонков - спам. По мнению экспертов, так мстят недовольные блокировкой мессенджера.

«Лишь в 3–5% сообщений ставились конкретные вопросы о возможной блокировке сторонних ресурсов в ходе мероприятий по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — пояснили в Роскомнадзоре. Всю поступившую на «горячую линию» информацию специалисты ведомства проверяют, результаты будут опубликованы на сайте службы.

Напомним, что по решению суда от 13 апреля Telegram на территории России должен быть заблокирован. Сейчас Роскомнадзор требует от магазинов App Store и Google Play удалить мессенджер на территории России.

Причиной блокировки Telegram стал отказ руководства компании предоставить ФСБ ключи шифрования, необходимые для декодирования переписки фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге, совершенном в апреле 2017 года.

17 апреля Роскомнадзор открыл «горячую линию» в связи с сообщениями о сбоях в работе некоторых сторонних интернет-ресурсов из-за ситуации с Telegram.