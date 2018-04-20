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Общество

Число обращений к детскому омбудсмену Псковской области снизилось

В 2017 году к уполномоченной по правам детей в Псковской области Наталии Соколовой поступило 108 письменных обращений. Кроме того, к ней лично обратились 69 заявителей. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом количество обращений к детскому омбудсмену уменьшилось на 20. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом Наталия Соколова рассказала сегодня, 20 апреля, в ходе пресс-конференции.

Она добавила, что также осуществляет «независимый контроль» и занимается «организацией профилактических мероприятий в области защиты прав ребенка».

24% обращений к уполномоченному касаются проблем в сфере образования, 22% - вопросов семейного права, 12% - вопросов безопасности, проблем в сфере здравоохранения, выплат пособий и т.д.

Детский омбудсмен принимает заявителей два раза в месяц в своем офисе в Пскове по адресу ул. Советская, 29. Кроме того, сообщила Наталия Соколова, она общается с несовершеннолетними через соцсети.

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