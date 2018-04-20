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Общество

9 попыток суицида совершили псковские подростки в 2017 году

В 2017 году в Псковской области были зафиксированы 9 попыток среди подростков, 4 из них завершились летальным исходом. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова на пресс-конференции 20 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом правозащитница отметила, что самое большое количество суицидов происходит не среди детей, возглавляют список мужчины в возрасте за 50 лет.

«У подростков идет разочарование в недополученных эмоциях, им хочется яркой жизни, а как этого достичь, они не знают, они утратили реальности, очень многие поглощены жизнью в интернете», - объяснила Наталия Соколова. Она также отметила, что дети не обращаются со своими проблемами к родителям, потому что боятся их разочаровать.

«Покрасил ребенок волосы в фиолетовый цвет - поговорите с ним», - призвала псковских родителей Наталия Соколова. Она напомнила, что именно родители несут ответственность за жизнь безопасность и здоровье детей.

По словам Наталии Соколовой, в регионе налажено межведомственное взаимодействие всех служб, занимающихся профилактической работой среди детей.   Она подчеркнула, что дети  должны говорить с взрослыми в трудных ситуациях, если не могут с родителями, тогда с учителем, со школьным психологом.

Правозащитница также обратила внимание на увеличение числа звонков на «горячую линию», основные проблемы, с которыми обращаются подростки, носят межличностный характер.

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