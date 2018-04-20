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Общество

Детского омбудсмена Псковской области беспокоит снижение возраста вступления подростков в половые контакты

Уполномоченную по правам детей в Псковской области Наталию Соколову беспокоит снижение возраста вступления в половые контакты, наблюдающееся в последнее время в регионе. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом Наталия Соколова рассказала сегодня, 20 апреля, в ходе пресс-конференции.

По ее словам, есть примеры, когда это происходит в возрасте 12-13 лет, «отсюда и ранние беременности», - пояснила она.

Также в числе актуальных проблем она назвала уходы детей из дома, травлю сверстниками, вовлечение детей через интернет в криминальные группы, основным посылом которых является, по ее словам, «агрессивно-депресивный настрой, жестокость, пропаганда отсутствия смысла жизни». Еще одна актуальная проблема это чрезвычайные происшествия с травмами детей.  

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