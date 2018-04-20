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Общество

Ремонт двух мостов начинается на трассе Р-23 в Псковской области

21 апреля в Псковской области подрядная организация приступит к ремонту двух мостовых сооружений на федеральной автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы пройдут на мосту через реку Алоль на 451-м километре дороги и мосту через реку Крупянка на 461-м километре.

В рамках заключенных государственных контрактов дорожникам предстоит разобрать на объектах мостовое полотно, заменить ремонтонепригодные балки, отремонтировать поврежденные  балки пролетных строений, выполнить устройство асфальтобетонного покрытия на мостах и сопряжениях. Помимо этого на мостах будет заменено барьерное и перильное ограждение, установлены локальные очистные сооружения, нанесена дорожная разметка термопластиком.

Согласно условиям контрактов, работы на мостах должны завершиться не позднее 15 ноября. На период ремонта на переправах будет введено реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием, а скорость движения транспорта ограничена до 50 километров в час.

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