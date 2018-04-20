Наталия Соколова видит предпосылки многих подростковых проблем в интернете и коротких юбках

11:51, 20 апреля 2018, ПАИ

Уполномоченная по правам детей в Псковской области Наталия Соколова считает, что подростки не должны иметь возможность находить непредназначенную для них информацию в интернете, поскольку им «тяжело отсеивать правду от лжи». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом она заявила сегодня, 20 апреля, в ходе пресс-конференции.

Также детский омбудсмен видит «проблему вседозволенности»: девушки в коротких юбках выглядят доступными, что в свою очередь приводит к ранним половым контактам. Наталия Соколова также выступает за то, чтобы «усиливать уголовную ответственность для лиц старше по возрасту, сподвигающих к половым отношениям маленьких девочек».